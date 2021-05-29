Соседка Украины заявила, что достигла коллективного иммунитета от коронавируса

В Румынии уверены, что по состоянию на 29 мая с большой вероятностью достигли коллективного иммунитета от COVID-19. Более половины граждан страны или переболели инфекцией, или получили прививку.

Соответствующее заявление сделал председатель Национального комитета Румынии по координации вакцинации от коронавируса Валериу Георгице.

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Сейчас на национальном уровне у нас, вероятно, есть коллективный иммунитет, полученный как вакцинацией, так и естественным путем. То есть 30-35%, даже до 50% вакцинированных и переболевших,

– сказал медик.

Он отметил, что "это объясняет, почему в настоящее время Румыния находится в благоприятной ситуации". По его словам, почти 4,3 миллиона человек получили по крайней мере один укол против COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Румынии: что известно