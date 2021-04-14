Состав COVID-вакцин, которыми вакцинируют украинцев
В Украине используют вакцины против коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac и ожидают препарат AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, а также вакцину от Pfizer.
Источник:Минздрав
В Минздраве обнародовали составы вакцин
В Министерстве здравоохранения отметили, что прежде всего состав вакцины следует знать для того, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.
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Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, использовавшейся для их разработки,
– рассказали в Минздраве.
Поэтому, если у вас есть подозрение, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к вашему семейному врачу или терапевту ближайшей больницы.
В составе вакцины также:
- L-гистидин или L-гистидин гидрохлорид моногидрат – аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме;
- динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) – используется для стабилизации вакцины;
- магния хлорид – также является стабилизатором вакцины;
- этанол – стабилизирует активный ингредиент вакцины;
- полисорбат 80 – эмульгатор, который связывает составляющие вакцины;
- натрия хлорид – растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины;
- сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
- вода для инъекций.
В Минздраве подчеркнули, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
В составе вакцины также:
- гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента;
- гидрофосфаты натрия (12-водный и моногидрат) – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела;
- хлорид натрия – растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины.
В составе вакцины также:
- липидные частицы – они формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;
- фосфолипид – усиливает действие активного компонента,
- дегидрат фосфатов натрия и калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;
- хлориды натрия и калия – корректируют солевой баланс вакцины;
- сахароза предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
- вода для инъекций.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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