В Украине используют вакцины против коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac и ожидают препарат AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, а также вакцину от Pfizer.

В Минздраве обнародовали составы вакцин

В Министерстве здравоохранения отметили, что прежде всего состав вакцины следует знать для того, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

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Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, использовавшейся для их разработки,

– рассказали в Минздраве.

Поэтому, если у вас есть подозрение, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к вашему семейному врачу или терапевту ближайшей больницы.

Вакцина AstraZeneca (торговые названия Covieshield и SK Bio)

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию.

В составе вакцины также:

L-гистидин или L-гистидин гидрохлорид моногидрат – аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме;

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) – используется для стабилизации вакцины;

магния хлорид – также является стабилизатором вакцины;

этанол – стабилизирует активный ингредиент вакцины;

полисорбат 80 – эмульгатор, который связывает составляющие вакцины;

натрия хлорид – растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины;

сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.

В Минздраве подчеркнули, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Вакцина CoronaVac от Sinovac

Действующее вещество: инактивированный коронавирус.

В составе вакцины также:

гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента;

гидрофосфаты натрия (12-водный и моногидрат) – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела;

хлорид натрия – растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины.

Вакцина Comirnaty от Pfizer

Действующее вещество: мРНК-молекула, которая учит клетки вырабатывать коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунитета.

В составе вакцины также:

липидные частицы – они формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

фосфолипид – усиливает действие активного компонента,

дегидрат фосфатов натрия и калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;

хлориды натрия и калия – корректируют солевой баланс вакцины;

сахароза предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала