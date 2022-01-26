Состояние кишечника может влиять на продолжительность симптомов коронавируса

Состав микробиома кишечника может быть связан с развитием так называемого постковидного синдрома через много месяцев после заражения коронавирусом.

"Длительный COVID-19" – довольно распространенное явление. В среднем 3 из 4 пациентов сообщают хотя бы об одном симптоме через 6 месяцев после выздоровления от COVID-19. Наиболее частыми осложнениями являются: постоянная усталость, мышечная слабость и бессонница.

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За развитие постковидного синдрома могут отвечать многие факторы. А учитывая и то, что кишечник играет важную роль в иммунитете, его состояние также может повлиять на процесс выздоровления.

Исследователи хотели выяснить, может ли состав микробиома кишечника быть связан с развитием "длительного COVID-19". Для этого они определили изменения в микробиоме кишечников 106 пациентов с различной степенью тяжести коронавирусв и в контрольной группе из 68 участников, у которых не было COVID-19.

Исследователи проанализировали образцы стула участников и проверили наличие 30 длительных симптомов COVID-19, которые чаще всего встречаются через 3 и 6 месяцев после перенесения болезни.

Средний возраст инфицированных пациентов составлял 48 лет, больше половины были женщинами. У большинства (81%) инфекция протекала легко или умеренно, только 25 человек использовали антибиотики для лечения.

Результаты анализа:

Длительные симптомы коронавируса зафиксировали у 86 (81%) пациентов через 3 месяца и у 81 (76,5%) через 6 месяцев.

Наиболее распространенными симптомами через 6 месяцев были : усталость (31%), плохая память (28%), выпадение волос (22%), тревога (21%) и нарушения сна (21%).

: усталость (31%), плохая память (28%), выпадение волос (22%), тревога (21%) и нарушения сна (21%). Среди 68 пациентов с COVID-19, образцы испражнений которых были проанализированы через 6 месяцев, у 50 был постковидный синдром.

Хотя первоначальная вирусная нагрузка не была связана с длительным течением COVID-19, кишечный микробиом переболевших участников отличался от микробиома людей без длительных симптомов коронавируса и тех, у кого не было COVID-19. В общем кишечный микробиом пациентов, у которых не развился "длительный COVID-19", был подобен микробиому тех, кто не болел коронавирусом.

Затем исследователи изучили состав всех микробиомов, чтобы увидеть, связан ли он с различными категориями длительных симптомов COVID-19: респираторными, нервно-психическими, дерматологическими и т. д.

Различные бактерии связаны с конкретными симптомами

В итоге 81 вид бактерий был связан с различными категориями длительных симптомов коронавируса. Многие виды были связаны с более чем двумя категориями устойчивых симптомов сразу.

Например, через 6 месяцев устойчивые респираторные симптомы были тесно связаны с несколькими условно-патогенными недружественными микробами, включая Streptococcus anginosus, Streptococcus vestibularis, Streptococcus gordonii и Clostridium disporicum.

Также несколько недружественных видов бактерий были связаны с повышенным уровнем утомляемости.

Более того, несколько видов бактерий, отвечающих за иммунную защиту (в частности Bifidobacterium pseudocatenulatum, F. prausnitzii, R. inulinivorans и Roseburia hominis) у пациентов с длительными симптомами были истощены.

Эти результаты перекликаются с выводами других исследований, свидетельствующих о том, что неупорядоченный микробиом кишечника вызывает ряд долгосрочных состояний.