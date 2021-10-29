Актуальные симптомы COVID-19

Кроме этого, вирус продолжает мутировать. И из-за Дельта-штамма буквально на протяжении нескольких дней состояние у пациентов может резко ухудшиться. Об этом рассказал Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

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По его словам, из-за этого варианта болезни состояние больных может буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

Внимание! Также другие специалисты отмечают, что штамм коронавируса "Дельта" имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние гораздо быстрее. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это могут быть легкие, сердце, желудок, почки.

Кроме этого, многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.

Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости,

– отметил Дубров.

Основные симптомы остались

Однако большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменилось:

кашель;

повышенная температура;

боли в мышцах;

осложненное дыхание;

усталость.

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Какие признаки встречаются у детей

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют ощущение обоняния и вкуса, чем было раньше. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", – подчеркнул Дубров.

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