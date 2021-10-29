Актуальные симптомы COVID-19
Кроме этого, вирус продолжает мутировать. И из-за Дельта-штамма буквально на протяжении нескольких дней состояние у пациентов может резко ухудшиться. Об этом рассказал Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.
Внимание Женщины все чаще испытывают проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
По его словам, из-за этого варианта болезни состояние больных может буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.
Кроме этого, многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.
Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости,
– отметил Дубров.
Основные симптомы остались
Однако большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменилось:
- кашель;
- повышенная температура;
- боли в мышцах;
- осложненное дыхание;
- усталость.
К теме Симптомы коронавируса немного изменились: новые признаки заболевания
Какие признаки встречаются у детей
"Во время последней волны меньшее количество больных теряют ощущение обоняния и вкуса, чем было раньше. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", – подчеркнул Дубров.
Заболеваемость коронавирусом в Украине: актуальное
- За последние сутки в Украине подтвердили более 26 870 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. В целом за сутки инфицировались 26 870 человек. В больницы госпитализировали 5463 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 648 пациентов.
- С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на 28 октября выздоровели 2 421 495 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 852 жителя страны.