Осенью бывший президент США Дональд Трамп инфицировался коронавирусом. Тогдашние власти говорили, что он болеет довольно легко, но у СМИ другая версия.

Состояние Трампа было хуже, чем это признавали публично. Врачи боялись, что его придется подсоединить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Журналисты сообщают, что содержание кислорода в его крови было пониженным до 93%. Кроме этого, у него были симптомы, связанные с пневмонией, в частности инфильтрация легких.

Между тем в Белом доме убеждали, что у президента страны легкое течение инфекции. Собственно, как и сам Трамп после выписки.

Чем лечился Дональд Трамп

Еще в Белом доме Трамп получил лекарства, разработанные биотехнологической фирмой Regeneron Pharmaceuticals. Это коктейль антител, который в то время не был широко доступен.

После того, как Трамп был госпитализирован, он начал курс лечения стероидами. А именно дексаметазоном, который обычно рекомендуют только тем пациентам с коронавирусом, у которых имеются тяжелые или критические формы коронавируса, и часто тем, кто нуждается в искусственной вентиляции легких или дополнительном кислороде.

Также он прошел пятидневный курс противовирусным препаратом ремдесивир. Медицинские эксперты в то время считали, что его курс лечения является явным сигналом о серьезных проблемах, связанных с легкими.

Бывший президент США пробыл в больнице всего 3 дня. Все это время он и его команда уверяли, что с ним все хорошо. Но еще тогда некоторые медики заметили, что Трамп использует мышцы шеи при дыхании.А это является признаком того, что легкие не получают достаточно кислорода.