Сотни людей в Австралии получают неправильные результаты COVID-теста: простая причина

В Австралии почти тысяча человек получили ложные результаты тестов на коронавирус. Ошиблась конкретная лаборатория, которая обрабатывала результаты.

Так, австралийская лаборатория SydPath прислала сотням пациентов неправильные результаты тестов из-за "ошибки обработки данных". По крайней мере так заявили в самой лаборатории.

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Ошибка лаборатории

В заведении сообщили, что в целом неправильные результаты получило 995 человек. Они сдали тесты на коронавирус 22, 23 и 24 декабря. Всех их уведомили об этом в текстовом формате.

Оказалось, что лаборатория изначально сообщила австралийцам, что результаты тестов всех 995 человек были отрицательными. Хотя на самом деле 486 человек получили положительный результат на коронавирус. Это значит, что у всех них подтвердили недуг.

. Лаборатория входит в состав Сиднейской больницы Святого Винсента. Пострадавшие австралийцы могли сдать анализ в любой из клиник этой лаборатории.

Сейчас лаборатория создала группу экстренного реагирования, чтобы исправить проблему как можно скорее.

Компания утверждает, что ошибка была чисто технической. Людям, пострадавшим от канцелярской невнимательности, сейчас рекомендуют самоизолироваться пока они не получат сообщение с правильными выводами тестирования.

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Почему произошла такая ошибка

Отмечают, что так может случиться, когда в стране наблюдается рост количества случаев COVID-19.

Во вторник, 28 декабря, в Австралии сообщили об 11 260 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число активных случаев коронавируса достигло 323 285. Таковы данные правительственного департамента здравоохранения страны.