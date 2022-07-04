Как происходит сотрясение мозга

Сотрясение головного мозга – это черепно-мозговая травма, которая возникает из-за ушиба, толчка головы или тела, что заставляет голову и мозг быстро двигаться вперед и назад. Это внезапное движение может привести к тому, что мозг подпрыгивает или скручивается в черепе, вызывая химические изменения, а иногда растягивая и повреждая его клеток.

К теме Как правильно накладывать турникет и останавливать кровь: советы парамедика

Медицинские работники могут описывать сотрясение мозга как "легкую" черепно-мозговую травму, поскольку сотрясение мозга обычно не угрожает жизни. Несмотря на это, его последствия могут оказаться серьезными.

Как образуется сотрясение мозга: смотрите видео

Как распознать сотрясение мозга

Обычно люди, получившие сотрясение, чувствуют:

Головную боль;

Тошноту;

Проблемы с равновесием или головокружение, двоение или размытость зрения;

Свет и шумобоязнь;

Ощущение вялости;

Запутанность сознания или проблемы с концентрацией или памятью.

Также люди после сотрясения часто теряют сознание. Признаки и симптомы обычно появляются вскоре после травмы. Однако вы можете сначала не знать, насколько серьезная травма и некоторые симптомы могут не проявляться в течение часов или дней.

Что делать, если человек получил травму головы

Источник: НСЗУ

Если человек жалуется на головные боли – дайте парацетамол. Если человек теряет сознание, проверьте дыхание:

дышит – положите в стабильное боковое положение и звоните 103;

не дышит – начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Также нужно обеспечить человеку положение, в котором шейный отдел позвоночника будет неподвижным. Срочно вызывайте экстренную помощь, если человек получил травму головы на скорости. Упал с высоты более 1 метра или имеет хотя бы один из признаков: