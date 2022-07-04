Как диагностировать сотрясение мозга и помочь травмированному
Источник:CDC
Во время войны люди часто получают травмы, кроме видимых, которые можно увидеть невооруженным глазом, есть не менее опасные, например, сотрясение мозга.
Как происходит сотрясение мозга
Сотрясение головного мозга – это черепно-мозговая травма, которая возникает из-за ушиба, толчка головы или тела, что заставляет голову и мозг быстро двигаться вперед и назад. Это внезапное движение может привести к тому, что мозг подпрыгивает или скручивается в черепе, вызывая химические изменения, а иногда растягивая и повреждая его клеток.
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Медицинские работники могут описывать сотрясение мозга как "легкую" черепно-мозговую травму, поскольку сотрясение мозга обычно не угрожает жизни. Несмотря на это, его последствия могут оказаться серьезными.
Как образуется сотрясение мозга: смотрите видео
Как распознать сотрясение мозга
Обычно люди, получившие сотрясение, чувствуют:
- Головную боль;
- Тошноту;
- Проблемы с равновесием или головокружение, двоение или размытость зрения;
- Свет и шумобоязнь;
- Ощущение вялости;
- Запутанность сознания или проблемы с концентрацией или памятью.
Также люди после сотрясения часто теряют сознание. Признаки и симптомы обычно появляются вскоре после травмы. Однако вы можете сначала не знать, насколько серьезная травма и некоторые симптомы могут не проявляться в течение часов или дней.
Что делать, если человек получил травму головы
Источник: НСЗУ
Если человек жалуется на головные боли – дайте парацетамол. Если человек теряет сознание, проверьте дыхание:
- дышит – положите в стабильное боковое положение и звоните 103;
- не дышит – начинайте сердечно-легочную реанимацию.
Также нужно обеспечить человеку положение, в котором шейный отдел позвоночника будет неподвижным. Срочно вызывайте экстренную помощь, если человек получил травму головы на скорости. Упал с высоты более 1 метра или имеет хотя бы один из признаков:
- проблемы со зрением или слухом;
- из ушей или носа вытекает прозрачная жидкость (с примесями крови);
- синяки за ушами или под глазами;
- судороги, онемение, слабость части тела;
- проблемы с равновесием, речью и пониманием речи;
- рана головы или вмятина.