Признаки сотрясения мозга у ребенка

Симптомы сотрясения мозга не всегда проявляются сразу и могут возникнуть в течение 24 – 72 часов после травмы.

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У маленьких детей обычно те же симптомы, что и у старших людей, но когнитивные и эмоциональные симптомы могут появиться позже, и у ребенка их сложнее заметить. Проблемы со сном чаще встречаются у подростков.

Признаки сотрясения мозга у младенцев:

плачет, когда вы двигаете головой ребенка,

нарушение сна,

рвота,

раздражительность,

шишка или синяк на голове.

Признаки сотрясения мозга у детей до 2 лет:

тошнота или рвота,

головная боль,

нарушение сна,

изменение поведения,

чрезмерный плач.

Признаки сотрясения мозга у детей старшего возраста

головокружение,

двоение в глазах или нечеткое зрение,

чувствительность к свету и шуму,

проблемы с концентрацией,

озадачены или забывают о недавних событиях,

сонливость, или трудности со сном.

Важно! Если у вашего ребенка появились какие-либо признаки сотрясения мозга, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок: блюет, потерял сознание более чем на минуту или две, ему трудно проснуться и тому подобное.

Как помочь ребенку в случае сотрясения мозга

Единственное лечение сотрясения мозга – отдых. Полное выздоровление может занять много времени: месяцы, а то и год, в зависимости от тяжести сотрясения мозга.

Восстановление после сотрясения мозга заключается в отдыхе – мозг действительно должен отдохнуть от умственной и физической активности.

После сотрясения мозга не позволяйте ребенку сидеть в телефоне или телевизоре, ведь это стимуляция и возбуждение мозга, которые не нужны ему во время восстановления.

Дети с сотрясением мозга также должны избегать яркого света и громких звуков, которые могут ухудшить симптомы.