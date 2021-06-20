Признаки сотрясения мозга у ребенка

Симптомы сотрясения мозга не всегда проявляются сразу и могут возникнуть в течение 24 – 72 часов после травмы.

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У маленьких детей обычно те же симптомы, что и у старших людей, но когнитивные и эмоциональные симптомы могут появиться позже, и у ребенка их сложнее заметить. Проблемы со сном чаще встречаются у подростков.

Признаки сотрясения мозга у младенцев:

  • плачет, когда вы двигаете головой ребенка,
  • нарушение сна,
  • рвота,
  • раздражительность,
  • шишка или синяк на голове.

Признаки сотрясения мозга у детей до 2 лет:

  • тошнота или рвота,
  • головная боль,
  • нарушение сна,
  • изменение поведения,
  • чрезмерный плач.

Признаки сотрясения мозга у детей старшего возраста

  • головокружение,
  • двоение в глазах или нечеткое зрение,
  • чувствительность к свету и шуму,
  • проблемы с концентрацией,
  • озадачены или забывают о недавних событиях,
  • сонливость, или трудности со сном.

Как помочь ребенку в случае сотрясения мозга

Единственное лечение сотрясения мозга – отдых. Полное выздоровление может занять много времени: месяцы, а то и год, в зависимости от тяжести сотрясения мозга.

Восстановление после сотрясения мозга заключается в отдыхе – мозг действительно должен отдохнуть от умственной и физической активности.

После сотрясения мозга не позволяйте ребенку сидеть в телефоне или телевизоре, ведь это стимуляция и возбуждение мозга, которые не нужны ему во время восстановления.

Дети с сотрясением мозга также должны избегать яркого света и громких звуков, которые могут ухудшить симптомы.