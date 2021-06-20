Сотрясение мозга у ребенка: как не пропустить симптомы и как действовать эффективно

Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, причиной которой является удар по голове или падение. Такая травма особенно опасна для маленьких детей, потому что они не могут сказать, как себя чувствуют.
Признаки сотрясения мозга у ребенка
Симптомы сотрясения мозга не всегда проявляются сразу и могут возникнуть в течение 24 – 72 часов после травмы.
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У маленьких детей обычно те же симптомы, что и у старших людей, но когнитивные и эмоциональные симптомы могут появиться позже, и у ребенка их сложнее заметить. Проблемы со сном чаще встречаются у подростков.
Признаки сотрясения мозга у младенцев:
- плачет, когда вы двигаете головой ребенка,
- нарушение сна,
- рвота,
- раздражительность,
- шишка или синяк на голове.
Признаки сотрясения мозга у детей до 2 лет:
- тошнота или рвота,
- головная боль,
- нарушение сна,
- изменение поведения,
- чрезмерный плач.
Признаки сотрясения мозга у детей старшего возраста
- головокружение,
- двоение в глазах или нечеткое зрение,
- чувствительность к свету и шуму,
- проблемы с концентрацией,
- озадачены или забывают о недавних событиях,
- сонливость, или трудности со сном.
Как помочь ребенку в случае сотрясения мозга
Единственное лечение сотрясения мозга – отдых. Полное выздоровление может занять много времени: месяцы, а то и год, в зависимости от тяжести сотрясения мозга.
Восстановление после сотрясения мозга заключается в отдыхе – мозг действительно должен отдохнуть от умственной и физической активности.
После сотрясения мозга не позволяйте ребенку сидеть в телефоне или телевизоре, ведь это стимуляция и возбуждение мозга, которые не нужны ему во время восстановления.
Дети с сотрясением мозга также должны избегать яркого света и громких звуков, которые могут ухудшить симптомы.