Сотрясение мозга у женщин может снизить вероятность беременности
Источник:Daily Mail
Легкие черепно-мозговые травы (сотрясения) могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье женщин. Теперь ученые впервые оценили возможное влияние сотрясений мозга на репродуктивное здоровье.
Авторы включили в исследование 102 женщин после сотрясения мозга и 143 женщин, которые перенесли травмы конечностей. Участницам было по 18 – 45 лет.
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Сотрясение мозга влияет на беременность
Женщины, которые перенесли сотрясение мозга, в течение следующих двух лет беременели на 76% реже, чем их сверстницы после других травм. В своих расчетах ученые учли историю гинекологических болезней, которые могли препятствовать зачатию, прием противозачаточных таблеток и ряд других факторов.
Не исключено, что обнаруженная разница между группами не связана с последствиями травмы. Ученые не учитывали, кто из участниц исследования планировал завести ребенка. Однако авторы исследования считают, что у полученных ими результатов есть физиологическое объяснение.
Мы не удивлены результатами. Мы знаем, что сотрясение мозга влияет на менструацию и может вызвать сексуальную дисфункцию у некоторых женщин. Можно ожидать, что это способно влиять на частоту беременностей,
– отметили ученые.
Они не исключают и то, что на вероятность беременности могли влиять психологические последствия сотрясения, например, депрессия.
Как сотрясение влияет на мозг женщины
Известно, что у женщин после ЧМТ по сравнению с женщинами, у которых их не было:
- чаще встречаются нарушения менструального цикла (нерегулярные месячные, их отсутствие);
- обычно меньше детей;
- гораздо больше проблем с зачатием;
- чаще развиваются осложнения при родах;
- более низкая оценка состояния собственного здоровья.