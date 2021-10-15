Сотрясение мозга у женщин может снизить вероятность беременности

Легкие черепно-мозговые травы (сотрясения) могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье женщин. Теперь ученые впервые оценили возможное влияние сотрясений мозга на репродуктивное здоровье.

Авторы включили в исследование 102 женщин после сотрясения мозга и 143 женщин, которые перенесли травмы конечностей. Участницам было по 18 – 45 лет.

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Сотрясение мозга влияет на беременность

Женщины, которые перенесли сотрясение мозга, в течение следующих двух лет беременели на 76% реже, чем их сверстницы после других травм. В своих расчетах ученые учли историю гинекологических болезней, которые могли препятствовать зачатию, прием противозачаточных таблеток и ряд других факторов.

Не исключено, что обнаруженная разница между группами не связана с последствиями травмы. Ученые не учитывали, кто из участниц исследования планировал завести ребенка. Однако авторы исследования считают, что у полученных ими результатов есть физиологическое объяснение.

Мы не удивлены результатами. Мы знаем, что сотрясение мозга влияет на менструацию и может вызвать сексуальную дисфункцию у некоторых женщин. Можно ожидать, что это способно влиять на частоту беременностей,

– отметили ученые.

Они не исключают и то, что на вероятность беременности могли влиять психологические последствия сотрясения, например, депрессия.

Как сотрясение влияет на мозг женщины

Известно, что у женщин после ЧМТ по сравнению с женщинами, у которых их не было: