Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС по итогам принятия решения 20 мая.

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Сегодня Совет ЕС принял рекомендацию о внесении изменений относительно временного ограничения на поездки с не необходимой целью в ЕС. Поправка соответствует тому, что сейчас проходят кампании по вакцинации, вводя определенные ограничения для вакцинированных людей и облегчая критерии для отмены ограничений для третьих стран,

– говорится в решении Совета ЕС.

В то же время с учетом возможных рисков, которые представляют новые штаммы коронавируса, устанавливая механизм экстренного торможения, чтобы быстро реагировать на появление варианта, представляющего интерес или беспокойство в третьей стране.

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