Советники правительства США проголосовали против использования третьей дозы COVID-вакцины
Источник:MedicalXpress
Ведущие медицинские эксперты США, которые консультируют правительство, проголосовали против введения бустерной дозы препарата Pfizer. Они опасаются потенциальных побочных эффектов в младших возрастных группах.
Недавно FDA рекомендовало использовать третью дозу вакцины Pfizer только на группах высокого риска заражения и на людях в возрасте от 65 лет. Группа исследователей и эпидемиологов проголосовала против дополнительной вакцинации для любых групп населения, оставив открытым вопрос только о принятии третьей прививки для пожилых людей.
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Ряд экспертов выразили сомнения на фоне опасений по поводу глобального неравенства и возможного повышенного риска редких побочных эффектов, в частности миокардита (воспаления сердца), особенно у молодых мужчин.
После голосования глава комиссии заявил, что будет сформирован новый вопрос относительно одобрения третьей дозы для людей в возрасте от 65 лет, поскольку только в этой группе соотношение риска и пользы сильно разнится.
Реакция компании Pfizer
На встрече представители Pfizer процитировали исследование, которое демонстрирует снижение иммунитета против инфекции через несколько месяцев после первых двух доз.
При этом данные множества исследований (даже представленных самой компанией Pfizer) показывали, что две дозы все еще продолжают обеспечивать высокую защиту от тяжелых последствий.
Однако Pfizer добавила данные, показывающие, что бустерные дозы повышали уровень антител против варианта Дельта. Подобные данные представила чиновница Министерства здравоохранения Израиля Шэрон Алрой Прейс, которая ввела вакцинацию бустерной дозой после того, как в стране началась вспышка нового штамма. В стране третью вакцину одобрили для всех в возрасте от 12 лет и старше.
Введение бустерной дозы помогло Израилю смягчить тяжелые случаи в четвертую волну,
– заявила она.
Резкий ответ FDA
В FDA ответили, что не все исследования являются надежными. По словам американских экспертов, в США "могут наиболее точно представить эффективность вакцины для населения США".
Нужна ли ревакцинация: что говорит научное сообщество
- Некоторые страны вводят повторную вакцинацию, поскольку по миру распространяются новые штаммы COVID-19. Правительства беспокоятся, что они снижают эффективность вакцин.
- В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что ревакцинация против коронавируса снижает шансы попасть в больницу в 7,67 раз по сравнению с людьми, которые вакцинировались двумя дозами.
- Между тем многие ученые заявляют, что повторная вакцинация бесполезна, так как еще нет достаточно научных доказательств в ее пользу.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус недавно призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года, поскольку многие страны до сих пор страдают от нехватки вакцин. Он заявил, что главное сначала вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока что проводит оценку необходимости бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty).