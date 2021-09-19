Советники правительства США проголосовали против использования третьей дозы COVID-вакцины

Ведущие медицинские эксперты США, которые консультируют правительство, проголосовали против введения бустерной дозы препарата Pfizer. Они опасаются потенциальных побочных эффектов в младших возрастных группах.

Недавно FDA рекомендовало использовать третью дозу вакцины Pfizer только на группах высокого риска заражения и на людях в возрасте от 65 лет. Группа исследователей и эпидемиологов проголосовала против дополнительной вакцинации для любых групп населения, оставив открытым вопрос только о принятии третьей прививки для пожилых людей.

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Ряд экспертов выразили сомнения на фоне опасений по поводу глобального неравенства и возможного повышенного риска редких побочных эффектов, в частности миокардита (воспаления сердца), особенно у молодых мужчин.

После голосования глава комиссии заявил, что будет сформирован новый вопрос относительно одобрения третьей дозы для людей в возрасте от 65 лет, поскольку только в этой группе соотношение риска и пользы сильно разнится.

Реакция компании Pfizer

На встрече представители Pfizer процитировали исследование, которое демонстрирует снижение иммунитета против инфекции через несколько месяцев после первых двух доз.

При этом данные множества исследований (даже представленных самой компанией Pfizer) показывали, что две дозы все еще продолжают обеспечивать высокую защиту от тяжелых последствий.

Однако Pfizer добавила данные, показывающие, что бустерные дозы повышали уровень антител против варианта Дельта. Подобные данные представила чиновница Министерства здравоохранения Израиля Шэрон Алрой Прейс, которая ввела вакцинацию бустерной дозой после того, как в стране началась вспышка нового штамма. В стране третью вакцину одобрили для всех в возрасте от 12 лет и старше.

Введение бустерной дозы помогло Израилю смягчить тяжелые случаи в четвертую волну,

– заявила она.

Резкий ответ FDA

В FDA ответили, что не все исследования являются надежными. По словам американских экспертов, в США "могут наиболее точно представить эффективность вакцины для населения США".

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