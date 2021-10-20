Эти выводы ставят под сомнение утверждение, что использование порнографии неизбежно приводит к ухудшению отношений.

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Для своего исследования ученые изучили два набора данных, которые собрали три независимые лаборатории. Они в общей сложности включали информацию о 761 гетеросексуальной паре.

Когда просмотр порнографии улучшает отношения

После анализа данных исследователи обнаружили положительную зависимость между общим просмотром порнографии и качеством отношений. У партнеров, которые часто смотрели порнографию вместе, отмечалась тенденция к лучшим отношениям и сексуальному удовлетворению по сравнению с партнерами, которые этого не делали.

Качество интимной жизни не ухудшается и у тех пар, у которых никто из партнеров не смотрит порно.

Когда просмотр порнографии ухудшает отношения

Просмотр фильмов для взрослых связан с неудовлетворенностью отношениями только тогда, когда им занимается кто-то один.

Наше исследование показывает, что чем больше человек использует порнографию один, тем хуже качество его отношений, но только тогда, когда его партнер редко или никогда не использует порнографию,

– отметили ученые.

Ученые не считают результаты своего исследования исчерпывающими. Они хотят подтвердить причинно-следственную связь с помощью экспериментов, в ходе которых пары будут с разной частотой смотреть порно вместе или в одиночку.