Современные вакцины могут защитить от бразильского штамма коронавируса
Ученые из Оксфордского университета опубликовали препринт об уровне антител, который может нейтрализовать или остановить заражение новыми вариантами коронавируса. В частности циркулирующими в Южной Африке, Бразилии и других странах.
Источник:bioRxiv
Эти данные свидетельствуют о том, что природные и приобретенные вакциной антитела могут нейтрализовать все эти варианты, но на более низких уровнях. А вот бразильский штамм коронавируса линии штамм P1 может быть менее устойчивым к антителам, чем предполагалось ранее.
К теме Во Франции новый штамм коронавируса: его нельзя обнаружить по мазкам из носа
Авторы сообщают о нейтрализации этих штаммов при использовании образцов крови как от людей, у которых есть естественные антитела, полученные от инфекции COVID-19, так и от людей с антителами, которые генерировались от вакцин Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
Что говорят ученые
- Эти данные показывают почти трехкратное снижение уровня нейтрализации вируса антителами, которые гинерируются вакцинами для вариантов из Британии и Бразилии, выходного штамма "Victoria" и снижение соответственно в 9 и 7,6 раз по сравнению со штаммом B.1.351 "South Africa".
- Авторы отметили, что поскольку P.1 и B.1.351 содержат очень схожие изменения в рецепторном связывающий домене, нейтрализующие антитела будут вызваны аналогичным образом. Это означает, что вакцина должна подействовать.
- Также ученые считают, что снижение эффективности вакцины против легкого или умеренного заболевания против B.1.351, вероятно, является отражением мутаций, которые происходят за пределами рецепторном связывающем домене.
Они также подчеркнули, что с учетом значительного сокращения количества нейтрализующих шин, разработка конструкций вакцины для B.1.351 должна быть высшим приоритетом для разработчиков вакцин во всем мире.
Поделиться новостью