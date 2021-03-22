Ученые из Оксфордского университета опубликовали препринт об уровне антител, который может нейтрализовать или остановить заражение новыми вариантами коронавируса. В частности циркулирующими в Южной Африке, Бразилии и других странах.

Эти данные свидетельствуют о том, что природные и приобретенные вакциной антитела могут нейтрализовать все эти варианты, но на более низких уровнях. А вот бразильский штамм коронавируса линии штамм P1 может быть менее устойчивым к антителам, чем предполагалось ранее.

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Авторы сообщают о нейтрализации этих штаммов при использовании образцов крови как от людей, у которых есть естественные антитела, полученные от инфекции COVID-19, так и от людей с антителами, которые генерировались от вакцин Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Что говорят ученые

Эти данные показывают почти трехкратное снижение уровня нейтрализации вируса антителами, которые гинерируются вакцинами для вариантов из Британии и Бразилии, выходного штамма "Victoria" и снижение соответственно в 9 и 7,6 раз по сравнению со штаммом B.1.351 "South Africa".

Авторы отметили, что поскольку P.1 и B.1.351 содержат очень схожие изменения в рецепторном связывающий домене, нейтрализующие антитела будут вызваны аналогичным образом. Это означает, что вакцина должна подействовать.

Также ученые считают, что снижение эффективности вакцины против легкого или умеренного заболевания против B.1.351, вероятно, является отражением мутаций, которые происходят за пределами рецепторном связывающем домене.

Они также подчеркнули, что с учетом значительного сокращения количества нейтрализующих шин, разработка конструкций вакцины для B.1.351 должна быть высшим приоритетом для разработчиков вакцин во всем мире.