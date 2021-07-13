Совсем не пресно: 4 совета, как отказаться от соли и почему она может только навредить

Взрослый человек обычно употребляет больше соли в течение дня, чем ему того нужно. Так, специалисты советуют вообще от нее отказаться, поскольку это может навредить вашему организму.

Вместе с тем в Центре общественного здоровья не только призвали убрать соль из рациона. Они посоветовали, чем можно ее заменить.

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Почему соль может навредить

Специалисты рассказали, что натрий, который содержится в соли, является важным для нормальной работы человеческого организма. Впрочем, его избыток в рационе может привести к высокому артериальному давлению. А это уже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и увеличения веса.

Как еще в организм попадает соль

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в день (примерно неполную чайную ложку). Однако статистика говорит, человек употребляет дважды больше.

Кроме обычной белой соли, которую мы используем во время приготовления пищи, много натрия также содержится и в таких продуктах:

в хлебе;

макаронах;

полуфабрикатах;

готовых соусах;

в сухих завтраках.

Там подчеркнули, что отказ от соли не значит, что придется кушать пресную и невкусную еду". Раскрыть вкус пищи могут разнообразные специи, травы и зелень.

Замечательная идея для подарка – приобрести маме набор различных приправ без соли для готовки,

– считают в ведомстве.

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Как ограничить употребление соли

Если же человек совсем не может отказаться от соли, ее можно сократить, если придерживаться таких простых советов:

не солите блюда во время приготовления, только готовую пищу; не держите солонку на обеденном столе; откажитесь от соленых перекусов; выбирайте продукты с низким содержанием натрия.

Поэтому помните, что уже прошли те времена, когда соль была на вес золота, поэтому потребляйте умеренно.