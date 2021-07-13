Совсем не пресно: 4 совета, как отказаться от соли и почему она может только навредить
Источник:Центр общественного здоровья
Взрослый человек обычно употребляет больше соли в течение дня, чем ему того нужно. Так, специалисты советуют вообще от нее отказаться, поскольку это может навредить вашему организму.
Вместе с тем в Центре общественного здоровья не только призвали убрать соль из рациона. Они посоветовали, чем можно ее заменить.
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Почему соль может навредить
Специалисты рассказали, что натрий, который содержится в соли, является важным для нормальной работы человеческого организма. Впрочем, его избыток в рационе может привести к высокому артериальному давлению. А это уже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и увеличения веса.Справка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в день (примерно неполную чайную ложку). Однако статистика говорит, человек употребляет дважды больше.
Как еще в организм попадает соль
Кроме обычной белой соли, которую мы используем во время приготовления пищи, много натрия также содержится и в таких продуктах:
- в хлебе;
- макаронах;
- полуфабрикатах;
- готовых соусах;
- в сухих завтраках.
Там подчеркнули, что отказ от соли не значит, что придется кушать пресную и невкусную еду". Раскрыть вкус пищи могут разнообразные специи, травы и зелень.
Замечательная идея для подарка – приобрести маме набор различных приправ без соли для готовки,
– считают в ведомстве.
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Как ограничить употребление соли
Если же человек совсем не может отказаться от соли, ее можно сократить, если придерживаться таких простых советов:
- не солите блюда во время приготовления, только готовую пищу;
- не держите солонку на обеденном столе;
- откажитесь от соленых перекусов;
- выбирайте продукты с низким содержанием натрия.
Поэтому помните, что уже прошли те времена, когда соль была на вес золота, поэтому потребляйте умеренно.