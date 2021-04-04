Филиппинский молекулярный биолог и священник по совместительству разрабатывает дрожжевую вакцину против коронавируса и его штаммов. Он планирует создать пероральный препарат, который можно будет добавлять к напиткам.

Доминиканский священник, который преподает биологию и теологию в колледже Провиденс в США, создает генетически модифицированные дрожжи на основе спаечного белка SARS-CoV-2. По его мнению, они должны вызывать иммунный ответ против коронавируса.

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Вакцина будет основана на дрожжах Saccharomyces boulardii, которые применяются как пробиотики. Их генетически модифицируют, чтобы они синтезировали в организме человека спаечный белок и создавали иммунный ответ на коронавирус.

Мы разрабатываем 2 версии вакцины. Одна против исходного штамма. И мы только начали разработку вакцины против альтернативных вариантов – южноафриканского и бразильского,

– заявил Никанор Аустриако.

Аустариако рассказал, что его группа генетически модифицировала дрожжи, чтобы те производили спаечный белок SARS-CoV-2. Сейчас ученые определяют, насколько хорошо это работает.

Никанор планирует вернуться на Филиппины сразу после отмены усиленного карантина и протестировать там свою вакцину на животных.

Его лаборатория финансируется колледжем Провиденс и занимается исследованиями дрожжей уже 15 лет.

Теоретически это очень хорошо. Но я работаю ученым уже 25 лет – то, что хорошо выглядит в теории, не всегда происходит на самом деле. Итак, пока все идет хорошо. Мы все еще находимся на доклинических стадиях. Нам нужно будет проверить это. И я надеюсь, что к Рождеству у нас будут хорошие данные, новые клинические данные,

– заявил он.

В декабрьском интервью Никанор сказал, что эту вакцину можно хранить при нормальной температуре охлаждения, что облегчит ее распространение в различных регионах. Также тогда он заявил, что такие дрожжи можно будет добавить в любые напитки, в частности к пиву или молоку.