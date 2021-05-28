Что предполагает прогноз

Одним из наиболее частых осложнений коронавируса является повреждение почек, требующее диализа, однако точно спрогнозировать его развитие у конкретного пациента достаточно сложно. Ученые из Медицинского центра Маунт Синай разработали алгоритм для прогнозирования необходимости диализа, развития рисков других тяжелых осложнений на раннем этапе, а также смерти от COVID-19.

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Используя данные первых 12 часов пребывания в стационаре, ученые определили ключевые показали для оценки рисков. В частности, демографические данные, сопутствующие заболевания, результаты лабораторных исследований и другую жизненно важную информацию о функциях организма.

Ключевыми лабораторными показателями были:

ширина распределения эритроцитов,

креатинин и мочевина в крови.

Всего ученые проанализировали данные более 6 тысяч пациентов, находящихся в больницах в период с марта по декабрь 2020 года.

Анализируя массив данных, искусственный интеллект точно мог предвидеть риски осложнений и смерти через сутки, три, пять и семь дней после госпитализации.

Перспектива использования алгоритма

Сейчас искусственный интеллект уже применяют в клинической практике, в частности в клинике, где проводили исследования.

Ученые считают, что внедрение нового алгоритма в клиническую практику не только в США, но и по всему миру позволит врачам своевременно определять пациентов из группы повышенного риска.