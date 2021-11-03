Новый тест на рак

Новый анализ крови, который может изменить методику диагностики рака, вскоре станет доступным в США. Его разработала одна из биотехнологических компаний в Сан-Франциско в сотрудничестве с учеными и врачами из авторитетной Клиники Майо.

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Утверждается, что этот тест может распознать 50 различных типов рака, включая опухоли яичников, пищевода и поджелудочной железы, которые часто оказываются слишком поздно.

Если массовое практическое применение этого анализа оправдает ожидания, он может совершить настоящую революцию в онкологии. Этот тест потенциально может спасти миллионы жизней. Хорошо известно, чем раньше диагностируется опухоль, тем выше шансы пациентов побороть болезнь.

Как работает тест

Этот тест работает путем отслеживания в крови аномалий, которые обычно свидетельствуют о раке. Для этого необходимо сдать около 20 миллилитров крови. Ее отправляют в лабораторию, где и проходит анализ ДНК о наличии аномальных химических изменений. Медики ищут изменения во фрагментах генетического кода, которые отрываются от опухолей и попадают в кровоток. Многие опухоли сбрасывают эти фрагменты ДНК в кровь задолго до того, как у человека появятся какие-либо симптомы.

Эффективность нового теста

Исследование теста провели в клинике Майо, в нем приняли участие 6600 участников. Тест помог выявить 29 человек с раком, о котором они раньше не знали. При этом тест имеет лишь один процент ложноположительности.

Ранее ученые установили, что во время физической нагрузки мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярная активность замедлили рост опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.