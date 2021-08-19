Как действуют новые контрацептивы

Современные противозачаточные таблетки эффективны. Но их гормональный механизм действия связан с некоторыми побочными эффектами. Поэтому такие препараты можно применять не всем.

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Ученые создали лекарство, которое без таких противопоказаний. Они разработали моноклональные антитела, которые мешают сперматозоидам продвигаться к яйцеклетке.

Моноклональные антитела – это антитела, которые получают лабораторным путем, они атакуют различные патогены или связывают определенные вещества. Препараты этой группы уже используются для лечения многих болезней, включая COVID-19.

Насколько эффективен препарат

Ранее уже было известно, что у женщин могут вырабатываться антитела к сперме. Это одна из важных причин бесплодия. В качестве прототипа для своего препарата ученые взяли образцы таких антител у женщин, страдающих от этой проблемы. Разработанные ими моноклональные антитела оказались еще более мощными, чем природные: одно антитело способно связывать большее количество сперматозоидов.

Мы разработали антитела, которые как минимум в 10-16 раз мощнее снижают проникновение сперматозоидов, чем обычные антитела. Это предотвращает продвижение сперматозоидов через слизь и не дает им достичь яйцеклетки,

– отметили ученые.

В эксперименте ученые проверили эффективность моноклональных антител на овцах. Моноклональные антитела, а затем сперма, вводились вагинально. Исследование показало, что подвижность сперматозоидов падала на 99,9%.

Как будут применять антитела

Ученые предполагают, что новый контрацептив можно будет применять несколькими способами. Он может выпускаться в виде контрацептивных колец для введения во влагалище. В этом случае его действие может длиться несколько недель. Также возможен выпуск тонких пленок для использования непосредственно перед половым контактом.

Ранее ученые из США разработали долгосрочный вариант контрацепции для мужчин, действие которого при необходимости можно будет отменить в любой момент. Это контрацепция с подогревом для временной остановки выработки сперматозоидов.