Создали антитела, которые в тысячу раз эффективнее всех предыдущих: действуют даже против Дельты

Ученые создали антитела на основе иммунных белков альпаки, они эффективны против альфа, бета, гамма и дельта вариантов коронавируса. А в случае появления новых мутаций коронавируса антитела можно будет легко адаптировать. Кроме того, новые антитела обладают исключительной стабильностью и термостойкостью.

Над созданием антител работала группа немецких ученых. Ученые приблизились к созданию высокоэффективного препарата против COVID-19.

К теме Штамм Дельта заразнее за ветрянку и передается вакцинированными людьми

Антитела созданы на основе иммунных белков альпака и направлены против рецептор-связывающего домена, который SARS-CoV-2 использует для инфицирования клеток.

Антитела впервые сочетают в себе исключительную стабильность и максимальную эффективность против SARS-CoV-2 и его вариантов: альфа, бета, гамма и дельта,

– говорится в сообщении специалистов Института биофизической химии Макса Планка.

Как создали антитела

Чтобы их получить, ученые ввели альпакам часть спаечного белка коронавируса и затем вытащили выработанные в ответ на SARS-CoV-2 антитела.

Далее из них выделили активную часть молекулы – миниатюрный фрагмент иммунного белка – основу новых миниантител.

Доклинические эксперименты показали, что они в 1000 раз эффективнее всех ранее созданных антител. Теперь команда должна подтвердить это в клинических испытаниях.

Чем уникальны антитела

Антитела обладают уникальной термостойкостью – до 95 градусов по Цельсию без потери свойств. Это означает, что они могут дольше оставаться активными в организме. Кроме того, их будет легче производить и хранить.

Новые антитела можно будет использовать в ингаляционных препаратах.

Быстро проникая в ткани, они способны предотвращать дальнейшее распространение вируса из верхних дыхательных путей по организме,

– отметили исследователи.

Если клинические исследования подтвердят эффективность антител у людей, то новый подход можно будет быстро адаптировать для лечения и профилактики COVID-19.