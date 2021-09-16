До сих пор считали, что вакцинация таким способом имеет недостатки, в частности отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих веществах – адъювантах, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности.

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Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходит для иммунизации больших групп населения,

– сказал Варадараджан.

Теперь ученым удалось добавить агонист катализатора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта – формировать иммунный ответ организма.

Как работает новая вакцина

Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек.

Предварительно ученые протестировали способ с другими респираторными патогенами, готовность иммунитета к повторному заражению вирусом требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

Новая вакцина не требует специальных условий хранения

Поэтому ученые считают, что назальная вакцина станет хорошим вариантом для справедливого распределения вакцин по миру.

Ведь, по оценкам ВОЗ, страны первого мира уже обеспечили и вакцинировали большинство граждан, в то время, как миллиарды людей в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия с большими вспышками, в настоящее время не вакцинированы.

Стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать – действительно могут решить этот вопрос.

Ученые также сообщили, что каждый из компонентов вакцины, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильны более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без условий заморозки.