"Биологическая маска"

"Биологическую маску" вводят с помощью назального спрея. Она может защищать от коронавируса в течение нескольких часов.

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Что известно о новой молекуле

Согласно проведенным опытам, новая молекула TriSb92, созданная учеными, защищает от заражения коронавирусом по меньшей мере в течение 8 часов. Даже в ситуациях высокого риска инфицирования.

В отличие от защиты, которая обеспечивается вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения,

– говорится в сообщении.

Исследование утверждает, что молекула TriSb92 может быть эффективна против различных штаммов коронавируса.

Принцип деяния. Молекула инактивирует спаечный белок на поверхности вирусной частицы – ахиллесовую пятку COVID-19 – и обеспечивает эффективную кратковременную защиту от вируса.

Автор работы Анна Мякеля заявила, что исследования спрея с молекулой проводили на мышах. Те из них, кто получал вещество, не болели COVID-19, другие же заражались. Однако выводы были опубликованы в отчете, который еще не прошел экспертную оценку.

Почему не стоит надеяться только на чудо-спрей

Сейчас самым эффективным способом преодолеть недуг ученые считают вакцинацию. Сами же ученые советуют использовать молекулу вместе с другими средствами против COVID-19 – она не заменяет вакцины, а только дополняет их.

Эти типы молекул, которые предотвращают инфекции, или противовирусные препараты, не могут заменить вакцины в защите населения от коронавирусной болезни,

– отметили авторы исследования.

Вместе с тем, существует большая потребность в новых средствах, с помощью которых можно усилить защиту, которую обеспечивают вакцины.