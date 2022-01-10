Создали "биологическую маску", которая может защитить от COVID-19: поражает слабое место вируса
Источник:Университет Хельсинки
Ученые Хельсинского университета, которые проживают в Финляндии, создали новую молекулу. Уверяют, что она способна защищать от заражения коронавирусом.
"Биологическая маска"
"Биологическую маску" вводят с помощью назального спрея. Она может защищать от коронавируса в течение нескольких часов.
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Что известно о новой молекуле
Согласно проведенным опытам, новая молекула TriSb92, созданная учеными, защищает от заражения коронавирусом по меньшей мере в течение 8 часов. Даже в ситуациях высокого риска инфицирования.
В отличие от защиты, которая обеспечивается вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения,
– говорится в сообщении.
Исследование утверждает, что молекула TriSb92 может быть эффективна против различных штаммов коронавируса.Принцип деяния. Молекула инактивирует спаечный белок на поверхности вирусной частицы – ахиллесовую пятку COVID-19 – и обеспечивает эффективную кратковременную защиту от вируса.
Автор работы Анна Мякеля заявила, что исследования спрея с молекулой проводили на мышах. Те из них, кто получал вещество, не болели COVID-19, другие же заражались. Однако выводы были опубликованы в отчете, который еще не прошел экспертную оценку.
Почему не стоит надеяться только на чудо-спрей
Сейчас самым эффективным способом преодолеть недуг ученые считают вакцинацию. Сами же ученые советуют использовать молекулу вместе с другими средствами против COVID-19 – она не заменяет вакцины, а только дополняет их.
Эти типы молекул, которые предотвращают инфекции, или противовирусные препараты, не могут заменить вакцины в защите населения от коронавирусной болезни,
– отметили авторы исследования.
Вместе с тем, существует большая потребность в новых средствах, с помощью которых можно усилить защиту, которую обеспечивают вакцины.