Все игрушки для секса выполнены из медицинского силикона, в них нет химических веществ, которые могут вызвать зуд или раздражение. Также они водонепроницаемы.
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Почему именно овощи и фрукты
Овощи полезны для здоровья, да?! Именно поэтому мы создаем наши продукты в такой форме, ведь оргазм также полезен для здоровья и должен быть частью здорового образа жизни,
– отметили в компании.
Веганские секс-игрушки / Фото: vegantoys
В Vegan Toys заявляют, что их цель – рассказать женщинам, как полезно испытывать оргазм. Согласно исследованиям, он помогает справиться со стрессом, снимает боль и может помочь в борьбе с простудой и гриппом.
Продукция и стоимость
Vegan Toys называет свои игрушки "идеальными для начинающих", потому что они красочные, веселые и не пугают своим видом. Также на сайте компании можно найти и другие вещи – тренажеры Кегеля в виде манго и веганские презервативы.
Вибраторы в форме перца чили и початка кукурузы на сейчас закончились, но бананы, баклажаны и морковь все еще доступны. Секс-игрушки стоят на сайте 16 до 60 фунтов (то есть от 600 до 2200 гривен). Доставка по всему миру.
Недавно малайзийский гинеколог создал первый в мире презерватив унисекс, который могут использовать женщины и мужчины.