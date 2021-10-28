Создали бренд веганских секс-игрушек: все они в форме фруктов и овощей

В Великобритании создали бренд "веганских секс-игрушек" Vegan Toys. Компания производит и продает вибраторы и фаллоимитаторы в виде бананов, грибов, огурцов, перца чили и даже папоротника.

Все игрушки для секса выполнены из медицинского силикона, в них нет химических веществ, которые могут вызвать зуд или раздражение. Также они водонепроницаемы.

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Почему именно овощи и фрукты

Овощи полезны для здоровья, да?! Именно поэтому мы создаем наши продукты в такой форме, ведь оргазм также полезен для здоровья и должен быть частью здорового образа жизни,

– отметили в компании.



Веганские секс-игрушки / Фото: vegantoys

В Vegan Toys заявляют, что их цель – рассказать женщинам, как полезно испытывать оргазм. Согласно исследованиям, он помогает справиться со стрессом, снимает боль и может помочь в борьбе с простудой и гриппом.

Продукция и стоимость

Vegan Toys называет свои игрушки "идеальными для начинающих", потому что они красочные, веселые и не пугают своим видом. Также на сайте компании можно найти и другие вещи – тренажеры Кегеля в виде манго и веганские презервативы.

Вибраторы в форме перца чили и початка кукурузы на сейчас закончились, но бананы, баклажаны и морковь все еще доступны. Секс-игрушки стоят на сайте 16 до 60 фунтов (то есть от 600 до 2200 гривен). Доставка по всему миру.

Недавно малайзийский гинеколог создал первый в мире презерватив унисекс, который могут использовать женщины и мужчины.