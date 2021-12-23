Новый тест поможет замедлить распространение "Омикрона"
Новый метод тестирования, представленный исследовательским центром ЕС, поможет выявлять штамм "Омикрон" быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов.
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Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения "Омикрона", более эффективно изолировать его проявления и уменьшить давление на систему здравоохранения,
– сказала еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.
Как работает тест
Суть метода состоит в применении модифицированного реагента. Новый тест уже представили на заседании Комитета по безопасности здоровья Еврокомиссии.
Реагент, вероятно, в ближайшее время будет доступен для заказа производителей тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой COVID-19.
Новый метод направлен именно на идентификацию варианта "Омикрона". Его могут использоваться во всех лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование, без длительных и дорогостоящих процедур.
Почему появление этого теста важно
Предварительно ученые сообщали, что штамм "Омикрон" нельзя определить с помощью ПЦР-диагностики. Для установления мутации нужно производить секвенирование генома, что не является доступным во всех странах методом.
Последние данные о штамме "Омикрон"
- Новый вариант коронавируса "Омикрон" становится доминирующим, вытесняя штамм Дельта" во многих странах мира.
- Три дозы вакцины Sinovac – два первых компонента и бустер оказались недостаточно эффективными против этого штамма.
- При этом две дозы вакцины Pfizer тоже лишь в небольшом количестве случаев обуславливают уровень защиты от "Омикрона". Так, фармкомпания сообщила о необходимости третьей дозы препарата.
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