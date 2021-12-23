Создали быстрый тест, который выявляет штамм Омикрон

Европейская комиссия сообщила о разработке быстрого метода обнаружения штамма коронавируса Омикрона.

Новый тест поможет замедлить распространение "Омикрона"

Новый метод тестирования, представленный исследовательским центром ЕС, поможет выявлять штамм "Омикрон" быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов.

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Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения "Омикрона", более эффективно изолировать его проявления и уменьшить давление на систему здравоохранения,

– сказала еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Как работает тест

Суть метода состоит в применении модифицированного реагента. Новый тест уже представили на заседании Комитета по безопасности здоровья Еврокомиссии.

Реагент, вероятно, в ближайшее время будет доступен для заказа производителей тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой COVID-19.

Новый метод направлен именно на идентификацию варианта "Омикрона". Его могут использоваться во всех лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование, без длительных и дорогостоящих процедур.

Почему появление этого теста важно

Предварительно ученые сообщали, что штамм "Омикрон" нельзя определить с помощью ПЦР-диагностики. Для установления мутации нужно производить секвенирование генома, что не является доступным во всех странах методом.

Последние данные о штамме "Омикрон"

Новый вариант коронавируса "Омикрон" становится доминирующим, вытесняя штамм Дельта" во многих странах мира.

Три дозы вакцины Sinovac – два первых компонента и бустер оказались недостаточно эффективными против этого штамма.

При этом две дозы вакцины Pfizer тоже лишь в небольшом количестве случаев обуславливают уровень защиты от "Омикрона". Так, фармкомпания сообщила о необходимости третьей дозы препарата.



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"Омикрон" несет большое количество мутаций в спаечном белке, который необходим для связывания антител. Генетическое секвенирование показало, что "Омикрон" содержит более 50 мутаций.