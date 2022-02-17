Проблемы трансплантации

Дефицит донорских органов остается одной из самых насущных проблем медицины. На всех, кто в них нуждается, не хватает, к тому же пересадку часто ограничивают проблемы несовместимости.

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В частности, невозможно проводить имплантацию от донора с группой крови, которая не соответствует крови реципиента. Однако новые технологии позволяют превращать органы в "универсальные", "обнуляя" их антигены группы крови. Канадские ученые уже продемонстрировали такую возможность на легких.

Универсальные органы для пересадки

Группа крови определяется набором антигенов на поверхности эритроцитов и других клеток человека. Новая технология канадских ученых позволила "обнулить" эти антигены в тканях донорских легких и получить универсальную первую группу крови.

Для этого ученые использовали два человеческих фермента: N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу и D-галактозамин-галактозаминидазу.

Медики ставили эксперименты над легкими, которые по разным причинам не подошли для трансплантации. После очистки от антигенов органы помещали в среду, имитирующую организм реципиента с несовместимой группой крови, и наблюдали за реакцией.

Значение открытия

Ученые считают, что технология может быть использована при пересадке любых органов, не только легких. Это позволит увеличить количество универсальных донорских органов с 55% до 80%.

Впереди у ученых эксперименты по трансплантации на мышах, а потом – на людях. Завершить клинические испытания планируют через полтора года.

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