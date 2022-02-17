Создали донорские легкие, которые подходят для пересадки всем людям

Медики из Университета Торонто смогли изменить группу крови донорских легких, что сделало их органом, который потенциально подходит для пересадки любому человеку.

Проблемы трансплантации

Дефицит донорских органов остается одной из самых насущных проблем медицины. На всех, кто в них нуждается, не хватает, к тому же пересадку часто ограничивают проблемы несовместимости.

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В частности, невозможно проводить имплантацию от донора с группой крови, которая не соответствует крови реципиента. Однако новые технологии позволяют превращать органы в "универсальные", "обнуляя" их антигены группы крови. Канадские ученые уже продемонстрировали такую возможность на легких.

Универсальные органы для пересадки

Группа крови определяется набором антигенов на поверхности эритроцитов и других клеток человека. Новая технология канадских ученых позволила "обнулить" эти антигены в тканях донорских легких и получить универсальную первую группу крови.

Для этого ученые использовали два человеческих фермента: N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу и D-галактозамин-галактозаминидазу.

Медики ставили эксперименты над легкими, которые по разным причинам не подошли для трансплантации. После очистки от антигенов органы помещали в среду, имитирующую организм реципиента с несовместимой группой крови, и наблюдали за реакцией.

Значение открытия

Ученые считают, что технология может быть использована при пересадке любых органов, не только легких. Это позволит увеличить количество универсальных донорских органов с 55% до 80%.

Впереди у ученых эксперименты по трансплантации на мышах, а потом – на людях. Завершить клинические испытания планируют через полтора года.

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