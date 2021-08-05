Что такое гидрогель

Гидрогель – это трехмерная сетка из полимеров, которые могут разбухать в воде и удерживать большое количество влаги, сохраняя при этом структуру. Чтобы материал считался гидрогелем на воду должно приходиться не менее 10% от общего веса.

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Именно благодаря воде гидрогели отличаются пластичностью. Гидрогели могут становиться жидкими под воздействием внешних факторов, например, изменения температуры, кислотности и возвращаться в исходное состояние.

Как действует новый гидрогель

В основе нового материала лежат аминокислоты. Гидрогель доставляет в мозг стволовые клетки, которые затем преобразуются в нейроны, и помогают восстановить поврежденные ткани путем высвобождения белка GDNF (глиального нейротрофического фактора), который стимулирует процессы роста. Новый препарат защищает чувствительные к стрессу стволовые клетки от негативных воздействий. Это повышает шансы на успешное попадание в ткани головного мозга.

Гель можно легко превратить в жидкость и ввести его очень тонкой иглой прямо в мозг. Там он снова затвердевает, создавая благоприятную систему для стволовых клеток, которые заменяют умершие вследствие болезни или травмы нейроны. Известно, что при болезни Паркинсона страдают нейроны, которые выделяют дофамин – важная соединение, которое передает сообщение между нервными клетками.

Экспериментальное подтверждение эффективности

Ученые наглядно показали, что благодаря гидрогелю можно увеличить выживаемость стволовых клеток и дофаминовых нейронов. В рамках эксперимента ученые вводили гель лабораторным мышам, страдающим от животной формы болезни Паркинсона. Инъекции позволяли вернуть подвижность и улучшали их координацию. Это свидетельствовало о том, что клетки прижились.