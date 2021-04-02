Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) нашли новый подход к разработке противораковых препаратов. Биологи и химики создали гидрогель, который имитирует поведение живого организма и превращает раковые клетки в стволовые.

Ученые рассказали, что главная проблема в борьбе с раковыми стволовыми клетками (РСК) заключается в том, что они устойчивы к химио- и лучевой терапии. И что они могут привести к рецидиву рака в будущем.

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При этом их сложно обнаружить, потому что современные методы лечения не способны точно определить все очаги заболевания.

Но японским ученым удалось создать гидрогель, который быстро перепрограммирует РСК в обычные стволовые клетки и позволяет изучить основные механизмы развития онкологических заболеваний.

Раковые стволовые клетки – это главная цель для противораковых препаратов, но их трудно идентифицировать, потому что они присутствуют в очень малых количествах в раковых тканях. Понимание молекулярных механизмов раковых стволовых клеток играет важную роль в разработке более эффективных методов лечения рака,

– рассказал руководитель исследования, профессор Шинья Танака.

Результаты испытаний

Во время исследований гидрогель успешно перепрограммировал РСК в обычные стволовые клетки в 6 различных линиях: рака мозга, матки, легких, толстой кишки, мочевого пузыря и саркомы.

После того как раковые клетки поместились в гель, они начали формировать сферические структуры и продуцировать специфические молекулы – маркеры раковых стволовых клеток, такие как SOX2 и Oct¾, известные как факторы Яманаки.

На перепрограммирование клеток ушло всего 24 часа.

Авторы эксперимента заявили, что этот принцип можно использовать для создания реальных препаратов для лечения раковых заболеваний.

Это не все: еще одно важное открытие

Во время перепрограммирования клеток ученые обнаружили некоторые молекулярные механизмы, которые могут быть использованы в борьбе с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что рецепторы кальциевых каналов и белок остеопонтин необходимы для индукции раковых стволовых клеток. А раковые клетки мозга пациента вырабатывают рецепторы тромбоцитарного фактора роста.

Поэтому исследователи, используя молекулярный ингибитор этих рецепторов, сумели нацелиться и полностью уничтожить раковые стволовые клетки на имитационной модели. В дальнейшем этот подход можно использовать не только для лечения опухолей, но и для борьбы с возможными рецидивами. Ученые рассказали, что главная проблема в борьбе с раковыми стволовыми клетками (РСК) заключается в том, что они устойчивы к химио- и лучевой терапии. И что они могут привести к рецидиву рака в будущем.