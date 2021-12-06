Создали инновационный способ лечения диабета с помощью стволовых клеток

Ученые испытали на людях импланты со стволовыми клетками, которые позволили пациентам с диабетом 1 типа выделить инсулин. Ученые надеются, что удастся создать полноценную терапию, которая позволит людям с диабетом жить без ежедневных инъекций.

В мире более 400 миллионов человек живут с диабетом. За год из-за этого заболевания умирает 1,5 миллиона человек, это девятая по распространенности причина смерти.

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Почему возникает диабет

Нередко в литературе о диабете можно встретить эпитет "сахарный". Дело в том, что эта хроническая болезнь связана с неспособностью усваивать глюкозу, который наш организм использует как источник энергии. В норме за обмен глюкозы отвечает гормон инсулин, который выделяет поджелудочная железа. Под его влиянием глюкоза входит в метаболические реакции в организме.

У людей с диабетом нарушена выработка инсулина, или клетки организма теряют к нему чувствительность. В результате глюкоза накапливается в крови, из-за этого разрушаются кровеносные сосуды и повреждаются нервы. А ткани и органы нашего тела не получают энергии для жизни.

Инновационное лечение диабета

Ученые создали имплант на основе стволовых клеток, который выделял инсулин вместо собственных поврежденных клеток поджелудочной у испытуемых. Пока не удалось достичь терапевтического эффекта и количество инсулина осталось недостаточным, однако исследователи надеются в скором времени решить этот вопрос.

Пациентам пришлось принимать препараты, подавляющие иммунный ответ, чтобы избежать отторжения имплантатов, содержащих донорские клетки. Пока неясно, удастся ли длительное время сохранять эффективность и безопасность донорских клеток.

Идеальным сценарием было бы создание доступной безопасной и эффективной заместительной терапии на основе стволовых клеток. При которой не было бы необходимости подавления иммунитета или инвазивных процедур трансплантации с высоким риском,

– отметили ученые.

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