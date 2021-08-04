Создали инсулин, который автоматически регулирует уровень сахара в крови

Инсулинозависимые пациенты с диабетом должны постоянно следить за уровнем сахара в крови. Ученые нашли возможность изменить этот подход.

"Умный" инсулин

Инсулин, который после введения адаптируется к уровню сахара, может стать реальностью. Ученые разработали "переключатель", который активируется с помощью простого сенсора, он реагирует на сахар.

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Этот "переключатель" добавили в структуру инсулина, и получилась автономная система. По словам ученых, в структуре инсулина есть один защитный элемент, который похож на шарнир.

В закрытом состоянии он призван поддерживать стабильность гормона. А в открытом состоянии позволяет инсулину действовать, то есть, снижать уровень сахара. Специалисты создали искусственный "шарнир", который должен закрываться автоматически, когда уровень сахара в крови падает.

Раскрытие будет разрушать внутреннюю связь, которая предназначена для стабилизации неактивной формы инсулина, тем самым, обеспечивая взаимодействие с рецептором этого гормона в теле.

Пока создан прототип, который реагирует на фруктозу. Но ученые уверены, что получить работающую версию, которая чувствительна к глюкозе, не будет проблемой.

Ранее американский регулятор FDA одобрил биоаналог инсулина гларгина. Его преимущество в том, что он будет стоить значительно дешевле.