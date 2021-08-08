Создали искусственные клетки мозга, которые сохраняют воспоминания: интригующее исследование

Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга. Они могут очень короткий период, но сохранять "воспоминания".

Это длится в течение нескольких миллисекунд. Впрочем, в будущем на основе разработки могут появиться даже компьютеры, которые работают точно как человеческий мозг.

Интересно Биологический возраст резко увеличивается на 3 – 7 лет: чем грозит недосыпание

Как это удалось

Ученые создали компьютерную модель искусственных нейронов. Они могут производить такие же электрические сигналы, которые нейроны используют для передачи информации в мозге. Ученые создали физическую модель, содержащую эти каналы.

Для моделирования искусственной клетки использовали заряженные частицы – ионы. Они могут создать что-то вроде электрического сигнала. А он передает информацию между нейронами в мозге.

Новая модель работает так:

электрический потенциал или напряжение через клеточную мембрану заставляет открываться "дверцу клетки", что еще больше увеличивает заряд;

за то время клетка достигает пика и возвращается в нормальное состояние через несколько миллисекунд;

затем сигнал передается другим клеткам. Это позволяет информации перемещаться в мозге.

У ученых вышла система, имитирующая процесс генерации потенциалов действия – прыжков электрической активности, которые лежат в основе деятельности мозга.

Так, в этой системе зафиксировали нечто похожее на человеческую память. Говорится о способности удерживать информацию на некоторое время.

Насколько мне известно, люди впервые выполнили такое с ионами,

– сказал соавтор исследования Лидерик Боке, физик Высшей нормальной школы.

Сложность открытия

Исследователи объяснили, что современные компьютеры могут делать невероятные вещи. Впрочем, такая вычислительная мощность требует больших затрат энергии. В отличие от них, человеческий мозг более эффективен: для выполнения работы в течение целого дня он использует мизерное количество энергии.

Ученые также отметили, что, хотя до мозгоподобных компьютеров, вероятно, еще далеко, это исследование может помочь ученым лучше понять, как мозг обрабатывает информацию. Поэтому и разработать новые теории вычислений, подобных мозгу.

Обратите внимание Овен, Близнецы или Орион: если закончатся буквы, штаммы COVID-19 могут называть созвездиями