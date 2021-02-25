Биологические мышцы становятся сильнее, когда организм восстанавливает их после повреждений во время нагрузок. Искусственные мышцы из оксида цинка и смеси целлюлозы становятся сильнее в 66 раз благодаря аналогичному механизму.

Как действуют искусственные мышцы

Новый мягкий гель содержит наноматериалы, которые соединяются и образуют новые прочные связи, когда гель сжимается или подвергается механическому воздействию. Со временем гель становится более прочным и жестким.

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Для чего нужны искусственные мышцы

Этот гель может помочь создать новое поколение мягких роботов, которые могут со временем наращивать или увеличивать свои собственные возможности в зависимости от конкретных задач, для которых они созданы.

Сейчас процесс работает только в одном направлении – с каждым новым воздействием гель крепчает и твердеет, но со временем он не теряет упругость. Именно это и хотят исправить исследователи.

Если они смогут заставить мягкие мышцы робота со временем расслабиться и принять прежнюю форму, тогда эти роботы станут гораздо более универсальными инструментами, которые будут постепенно адаптироваться и развиваться для выполнения различных задач.

Одна из главных целей софтроботики – создание машин, которые могли бы расти и приспосабливаться, как живые организмы. Искусственные мышцы – важный шаг вперед, если их свойства получится применить на практике.