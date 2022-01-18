Создали электронную сигарету с кокаином: для чего она нужна

Ученые разработали электронную сигарету с кокаином для людей, потребляющих крек. Устройство поможет зависимым людям избежать смерти в результате передозировки.

Кокаин вместо никотина

Конструкция crack pen похожа на обычную электронную сигарету: аккумулятор, распылитель и картридж для жидкости. Вместо никотина в устройстве кокаин.

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Затяжка такой сигаретой будет чем-то средним между курением крека и нюханьем кокаина.

– объяснил разработчик устройства, токсиколог Фабиан Штайнмец.

Устройство поможет опиоидной зависимости

! Крек – кристаллическая форма кокаина, смесь его солей с другими веществами. Этот вид наркотика стоит дешевле порошка кокаина.Крек дает более сильный эффект, который длится меньше. Поэтому обычно зависимые курят много раз в день.

Разработчики crack pen считают, что важным преимуществом их изобретения является минимизация рисков криминализации наркотиков.

Ранее в США придумали носящееся устройство, которое автоматически распознает передозировку опиоидами и вводит антидот.

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