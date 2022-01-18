Создали электронную сигарету с кокаином: для чего она нужна
Источник:Discover Magazine
Ученые разработали электронную сигарету с кокаином для людей, потребляющих крек. Устройство поможет зависимым людям избежать смерти в результате передозировки.
Кокаин вместо никотина
Конструкция crack pen похожа на обычную электронную сигарету: аккумулятор, распылитель и картридж для жидкости. Вместо никотина в устройстве кокаин.
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Затяжка такой сигаретой будет чем-то средним между курением крека и нюханьем кокаина.
– объяснил разработчик устройства, токсиколог Фабиан Штайнмец.
Крек дает более сильный эффект, который длится меньше. Поэтому обычно зависимые курят много раз в день.
Устройство поможет опиоидной зависимости
Разработчики crack pen считают, что важным преимуществом их изобретения является минимизация рисков криминализации наркотиков.
Ранее в США придумали носящееся устройство, которое автоматически распознает передозировку опиоидами и вводит антидот.
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