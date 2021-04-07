Последствия черепно-мозговой травмы пока необратимы. Миллионы людей получают инвалидность на всю жизнь, но новые медицинские технологии скоро могут все изменить.

Ученые из Университета Джорджии впервые доказали, что ткани и функции мозга после тяжелых травм можно восстановить. Ученые создали гидрогель, который работает словно клей.

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Ученые испытали этот гидрогель на крысах с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Он защитил ткань мозга от разрушения и продемонстрировал способность функционального восстановления нервной системы. Разработчики назвали свое изобретение "клеем для мозга".

Данное исследование готовилось около пяти лет. Прочитав его результаты, вы должны поверить, что у людей с тяжелыми ЧМТ появилась надежда,

​– заявил соавтор работы Черльз Латчуман.

Как работает клей для мозга

В гидрогеле есть структуры, которые связываются с основным фактором роста фибробластов и нейротрофическим фактором мозга. Эти 2 защитных белковых фактора повышают выживаемость и рост клеток мозга после тяжелых черепно-мозговых травм.

Ранее ученые уже обнаружили, что гидрогель защищает ткани мозга от серьезных повреждений. Но теперь исследователи усовершенствовали лекарства, чтобы ускорить регенерацию и функциональную активность клеток мозга.

Результаты исследования