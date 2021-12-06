Доцент кафедры биоинженерии инженерного колледжа Марлана Иман Ношади и Розмари Борн из Калифорнийского университета в Риверсайде получили 250 000 долларов от Национального научного фонда на разработку клея, который быстро интегрирует клетки роговицы глаза для ускорения заживления.

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Это снижает время заживления травм глаза и риски трансплантации роговицы. Разработчики надеются, что продукт появится на рынке к 2026 году.

Текущие стандарты ухода за восстановлением роговицы-это наложение швов и цианоакрилатный клей. Оба этих средства довольно дорогие и могут потянуть за собой осложнения.

В частности, швы, используемые при больших разрывах и трансплантации, могут вызывать астигматизм, васкуляризацию и инфекции. Цианакрилатный клей может использоваться только для крошечных перфораций, имеет низкую биосовместимость, цитотоксичность, непрозрачность и вызывает инфекции и катаракту. Соответственно, все это требует дополнительного ухода и расходов.

Не существует одобренной FDA материальной платформы, которая могла бы эффективно заменить существующие методы восстановления роговицы. Наша технология решает эти проблемы, что приводит к снижению операционных и послеоперационных расходов,

– заявили исследователи.

Продукт под названием UC Riverside разработчики назвали биосовместимым, гибким, прочным и высокоадгезивным. Кроме этого, он обладает антимикробными свойствами, которые помогут предотвратить инфекцию. Поскольку клей является прозрачным, он поможет быстрее восстановить зрение.

Из чего состоит чудо-клей для роговицы

Новый материал представляет собой биоразлагаемый полимер, который сочетает в себе холин на основе ионной жидкости органической соли с высокой растворимостью в воде и электрохимическими свойствами.

Также там есть полиэтиленгликоль-биосовместимое соединение, которое широко используется в медицинских целях.

Получив финансирование, исследовательская группа свойства и эффективность препарата на разрывах роговицы.