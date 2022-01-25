Проблема диагностики депрессии

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессию есть у 280 миллионов человек во всем мире. Это заболевание плохо диагностируется, независимо от уровня дохода человека и страны проживания.

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Часто диагноз ставят тем, кто не имеет депрессии, уточняют в ВОЗ. Поэтому ученые постоянно ищут новые эффективные инструменты, которые помогут в диагностике и выявлении рисков.

Новая программа для диагностики депрессии

Группа ученых разработала достаточно точную прогностическую компьютерную программу, которую можно использовать для выявления людей, склонных к депрессии. Исследователи изучили данные депрессивных и здоровых участников, при этом программа достигла 80% точности в выявлении людей с высоким риском депрессии и без риска.

Алгоритм, основанный на машинном обучении, проверяет риск депрессии, анализируя физическую активность человека, особенности сна и циркадные ритмы. 290 работающих взрослых жителей Сингапура в течение 14 дней носили специальные измерительные устройства и прошли два опроса о состоянии здоровья, во время которых проявлялись симптомы депрессии – в начале и в конце исследования.

Как программа находит депрессию

Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что те, у кого частота сердечных сокращений была менее стабильной между 2 и 4 часами утра и между 4 и 6 часами утра, были склонны к тяжелым симптомам депрессии. Это наблюдение подтверждает результаты предыдущих работ, в которых говорилось, что изменения частоты сердечных сокращений во время сна может быть достоверным физиологическим маркером депрессии.

Исследование также связало менее регулярные режимы сна, такие как разное время пробуждения и засыпания, с высокой склонностью к депрессивным расстройствам. Ученые объяснили, что способность соблюдать дневной распорядок более свойственна здоровым людям.

Ранее американские ученые выяснили, что мужчины среднего возраста, которые склонны к тревоге, имеют больший риск развития кардио и метаболических проблем – сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.