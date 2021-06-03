Создали леденцы, которые восстанавливают зубную эмаль

Ученые из университета Вашингтона придумали мятные леденцы с пептидами, ионами фтора и кальция, которые восстанавливают и отбеливают зубную эмаль. Они более эффективны и безопасны, чем существующие полоски и гели.

Генно-инженерный пептид в пастилках – производное амелогенина. Это ключевой белок в процессе формирования эмали и коронки зуба.

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Как действуют леденцы

Одного такого леденца в день хватит, чтобы поддерживать здоровый слой эмали. А два – уже помогут ее восстановить. По замыслу ученых, пептид будет связываться с зубами человека и наращивать новый крошечный слой эмали.

Он будет соединяться с дентином – твердым слоем под ним. На мягкие ткани рта пастилки не влияют.

Преимущества новых пастилок

Ученые утверждают, что в основе гелей и полосок для отбеливания зубов, которые сейчас активно применяют, содержится перекись водорода. Он может ослабить зубную эмаль после длительного использования.

В результате может обнажиться дентин – это приведет к гиперчувствительности и даже к заболеваниям десен. Новые леденцы, по словам ученых, наоборот укрепляют, восстанавливают и защищают зубы.

Пастилки были протестированы на удаленных зубах человека и свиньи, а также на живых крысах. Впереди испытания на людях. Ожидается, что они продлятся не более трех месяцев.