Создали маску, которая светится, когда человек болен коронавирусом.

Команда ученых из университета в Японии разработала защитную маску, светящуюся под ультрафиолетом, если на нее попадет коронавирус. Для этого они использовали антитела из страусиных яиц.

Ученые надеются, что такие маски дадут людям простой способ проверить, заразились ли они вирусом. Поскольку исследование продолжается, чтобы применить их на практике, команда стремится получить разрешение правительства на продажу масок в следующем году.

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Как работают новые маски

Страусы могут производить несколько разных видов антител или белков, нейтрализующих чужеродные вещества в организме. В феврале прошлого года команда ввела самкам страусов неактивную форму коронавируса. Это позволило успешно извлечь большое количество антител из яиц, которые они отложили.

Затем команда разработала специальный фильтр, помещаемый внутрь маски для лица. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус находится, фильтр светится под ультрафиолетовым светом.



Следы коронавируса на маске / Фото: vice

Ученые провели эксперименты в течение 10 дней с 32 людьми, инфицированными коронавирусом, они обнаружили, что все носимые маски светились под ультрафиолетовым светом, но со временем тускнели, когда вирусная нагрузка пациентов уменьшалась.

Будущие исследования

Далее учёные хотят расширить эксперимент, чтобы охватить 150 участников. Президент университета обнаружил, что сам болел COVID-19 после того, как надел одну из экспериментальных масок и обнаружил, что во время проверки она светится. Свой статус он подтвердил с помощью ПЦР теста.

Ученые в эксперименте использовали именно страусиные яйца, потому что их желток больше куриного в 24 раза. То есть из них можно извлечь больше антител. Кроме того, у страусов они формируются только через 6 недель, а у кур – через 12.

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