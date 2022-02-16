Она называется SN-401. Исследования ученые из Университета Вашингтона, США проводили на грызунах.

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Если коротко, то после недели лечения у мышей снизился уровень глюкозы в крови натощак, а также улучшился результат глюкозотолерантного теста. При этом SN-401 не вызывал гипогликемию у мышей с нормальными показателями глюкозы крови.

Почему препараты от диабета не всегда эффективны Для лечения диабета второго типа сейчас применяют препараты, стимулирующие секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также увеличивающие чувствительность тканей к инсулину. Хотя есть десять классов таких препаратов, необходимость в новых соединениях не отпала. Дело в том, что существующие препараты не всегда обеспечивают адекватный контроль уровня глюкозы, а пациенты рискуют заработать опасную гипогликемию.

Предпосылки для создания новой молекулы

Еще в начале этого столетия ученые обнаружили белок SWELL1 и сначала знали о нем только то, что он участвует в дифференциации лимфоцитов.

В 2014 году исследователи поняли, что этот белок – часть ионного канала, который проводит сигнальные пути в клетке, в частности, обеспечивает эффект инсулина. Сбои в работе этого ионного канала не только нарушают чувствительность тканей к инсулину, но также уменьшают секрецию бета-клетками инсулина поджелудочной железы.

Лишь недавно исследователи обнаружили, что у больных диабетом мышей продуцируется меньше белка SWELL1. Ученые задумались, можно ли увеличить экспрессию этого белка фармакологически.

Что известно о новой молекуле

Поэтому они создали низкомолекулярное вещество SN-401, которое присоединяется к ионному каналу SWELL1 и действует как химический шаперон – это разнообразная группа молекул, способствующая усилению свертывания и/или стабильности белков. Оно увеличивает экспрессию SWELL1 и их транспортировку к мембране.

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Новое лекарство опробовали на мышах с ожирением и сахарным диабетом

5 животным в течение недели ежедневно вводили SN-401, а 6 получали плацебо. Затем еще три недели наблюдали за их состоянием.

К концу этого периода у мышей, получавших лечение SN-401, уменьшились уровни глюкозы в крови натощак, а также улучшились результаты глюкозотолерантного и инсулинотолератного теста по сравнению с группой контроля.

Кроме того, ученые проверили, как действует SN-401 на мышах с нормальным уровнем глюкозы крови. У таких животных SN-401 не приводил к гипогликемии. Это означает, что, скорее всего, он не будет вызывать эпизодов гипогликемии у больных диабетом.