Препарат может снижать аппетит и способствовать уменьшению количества жира в организме. Под его действием треть участников исследования потеряла около 20% веса

Семаглютид влияет на рецепторы гормона глюкагона в организме. Препарат увеличивает выработку инсулина, снижает уровень глюкозы в крови, замедляет пищеварение, помогает контролировать тягу к еде.

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Эффективность лекарства против ожирения

В исследовании приняли участие около двух тысяч человек из 16 стран. Те, кто получал семаглютид, за 68 недель потеряли в среднем 15% массы тела, треть из них похудела более чем на 20%. В группе плацебо потеря веса составила около 2,4%.

Помимо снижения веса, у многих людей, которые получали семаглютид, стало легче течение диабета или предиабета.

Эти данные свидетельствуют о величайшем прорыве в улучшении здоровья людей с ожирением. Три четверти людей, которые получили семаглютид, потеряли более 10% веса. Никакое другое средство не приближалось к таким результатам. Впервые с помощью лекарства можно достичь эффекта, который раньше давала только операция,

– заявили ученые.

Раньше при приеме препаратов для похудения часто встречались побочные эффекты со стороны ЖКТ. Новые лекарства вызывают такие нежелательные реакции очень редко.

Недостатки препарата

Скорее всего, для поддержания нормального веса семаглютид придется принимать длительно или на протяжении всей жизни.

The New York Times рассказал об одной из участниц исследования этого препарата. Ранее женщина в течение нескольких лет безрезультатно пыталась сбросить вес с помощью диеты и упражнений.

Семаглютид помог ей похудеть на 15% и не вызвал существенных побочных эффектов. Ей не было известно, получает она лекарство или плацебо, поэтому она продолжала заниматься физкультурой и сидела на диете. Однако лишний вес стал пропадать неожиданно быстро. После окончания приема препарата к ней начали возвращаться потерянные лишние килограммы.