Создали новый эффективный и доступный способ лечения ран и язв

Хронические раны и язвы часто успешно лечат. Однако успех их терапии ограничен рядом сложностей: бактериальной инфекцией, нарушенным кровоснабжением поврежденной области, длительным воспалением. Борьба с ними сейчас требует больших усилий и материальных затрат.

Лечение хронических ран и язв

В мире свыше 45 миллионов пациентов с хроническими ранами, которые не поддаются обычным методам лечения. Передовые методики терапии этого состояния используются исключительно в богатых странах. Средства для стимулирования регенерации могут стоить дороже 1000 долларов. Поэтому появление новых, менее дорогих и доступных способов лечения крайне необходимо.

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Ученые стремились создать продукт для борьбы с ранами, который можно сделать из уже доступных недорогих биополимеров. Каркас нового перевязочного материала составила сетка из натуральных нановолокон, включая волокна коллагена – важного структурного белка соединительной ткани. Он создает хорошую поддерживающую трехмерную структуру для развития в ране кровеносных сосудов и регенерации тканей.

Важно, чтобы физические и механические свойства перевязочного материала были близки к свойствам кожи. Это нужно, чтобы новые клетки чувствовали себя как дома,

– отметили ученые.

Как действует и сколько стоит новый материал

К биополимерному каркасу ученые присоединили белки, пептиды и наночастицы, которые способствуют регенерации тканей и сосудов, обладают антимикробным действием, стимулируют иммунные силы. Со временем новый перевязочный материал самостоятельно рассасывается. Он не требует извлечения, которое потенциально может травмировать рану.

После тестов на животных ученые проверили эффективность нового перевязочного материала на 13 пациентах с хроническими ранами. Всех участников исследования вылечили. Ученые предполагают, что цена одной перевязки составит около 20 долларов.