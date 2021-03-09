Ученые получили "идеальный мужской контрацептив". В это время он испытан только на животных.

Что известно о новом веществе

Триптеригиум Вилфорд долгое время использовался китайскими целителями для лечения ревматоидного артрита. Но в 1983 году врачи заметили, что мужчины, которые принимают его более трех месяцев, страдающих от бесплодия.

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У них снижалось количество сперматозоидов и уменьшалась их подвижность. После этого ученые исследовали сотни химических соединений, содержащих триптеригиум, в надежде найти компонент, который работает против спермы.

Авторы нового исследования подтвердили эффективность одного из них – триптонида – в исследовании на животных. Они предполагают, что цель триптонида – дин из белков сперматид.

Как действует новый контрацептив для мужчин

В исследовании при приеме триптонида один раз в день самцы мышей становились бесплодными через три-четыре недели, а самцы обезьян – через пять-шесть недель. Экспериментальный препарат деформировал 100% сперматозоидов подопытных животных. Сперматозоиды больше не могли двигаться к яйцеклетке.

Ученые считают, что этот компонент похож на идеальный мужской контрацептив, который подавляет сперматозоиды, не изнуряя резерв клеток яичек. Новый компонент – не гормональное средство. Поэтому авторы исследования ожидают, что у него не должно быть побочного действия на настроение и поведение. При испытании на животных в триптонида токсических эффектов не обнаружили.

Контрацептивное действие триптонида обратимо, способность к зачатию возвращалась к животным через шесть недель после прекращения приема. Ученые надеются начать испытания нового мужского контрацептива в скором времени.