Как действует новый прибор

Это своеобразный ультрафиолетовый занавес, который планируется использовать для защиты помещений от вирусов и бактерий. В настоящее время исследование ожидает рецензирования и реакции научного сообщества.

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Ученым было известно, что ультрафиолетовые волны с определенной длиной инактивируют вирусы и бактерии. Так была создана система защиты помещений от коронавируса и других патогенов, включающая вентиляцию, специальную оптику и систему для безопасного отключения источника ультрафиолета. Свет генерируется светодиодами и проецируется вогнутым зеркалом.

Ультрафиолетовый луч падает на отражатель, направляющий его вертикально, чтобы увеличить плотность излучения. Воздух из помещения всасывается и нагнетается между отражателями. Но поскольку ультрафиолетовые волны этого типа производят озон, который в больших количествах может быть вреден, то ученые настроили систему на длину волны 275 нм, ее недостаточно для выработки озона.

Авторы подчеркивают, что они разработали систему, которая может значительно снизить концентрацию в воздухе как вирусов, включая коронавирус, так и бактерий даже в самых неблагоприятных условиях.

Как занавес можно применять

Такой занавес можно использовать для больниц и других медицинских учреждений для защиты персонала и пациентов. Впоследствии эту технологию можно будет адаптировать к другим помещениям с высокой проходимостью.

Хотя УФ-С излучение может быть опасным, занавес включает встроенное защитное устройство, минимизирующее любой рассеянный свет. Эта технология может стать мощным инструментом не только против коронавируса, но и будущих болезней.