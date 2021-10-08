Как работает новый метод

Для анализа исследователи воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. Оказалось, что в восьми диапазонах спектров есть различия у больных и здоровых людей.

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Так, у первых фиксируется дисбаланс метаболитов – одних частиц становится больше, других меньше. У пациентов с раком простаты нарушен баланс метаболитов.

Специалисты считают, что пять метаболитов – это продукты жизнедеятельности бактерий.

Мы пока не знаем, что это за бактерии. У нас есть только кандидаты на эту роль. Они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно, десятилетиями растут. У части населения они провоцируют онкологию,

– рассказали ученые.

Какое это имеет значение

Результаты исследования могут не только использоваться для диагностики рака, но и для предотвращения развития онкологии, считают ученые.

Дальнейшие исследования необходимы для этого. В этом принимало участие 63 добровольца: 19 здоровых людей, 28 – с раком простаты и по восемь – с раком почек и мочевого пузыря.

Ранее ученые установили, что во время физической нагрузки мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярная активность замедлила рост опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.