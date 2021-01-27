Компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о промежуточных результатах исследования применения коктейля антител РЕГЕН-COV как "пассивной вакцины".

Источник: Regeneron

Что известно об этом препарате

В состав препарата РЕГЕН-COV входят два вида моноклональных антител – касиривимаб и имдевимаб. Это искусственно созданные антитела, разработанные для нейтрализации коронавируса (то есть, это нейтрализующие антитела). Они связываются с шиповидным белком SARS-CoV-2, который играет ведущую роль в инфицировании вирусом клеток. Ранее исследования показали, что эти антитела не стимулируют появления новых мутаций коронавируса.

Также на тему: Украина не будет иметь широкого доступа к вакцине против COVID-19 вплоть до 2023 года: прогноз

РЕГЕН-COV в ноябре 2020 года получил в США экстренное разрешение на использование в лечении COVID-19 легкой и средней тяжести. Исследования в амбулаторных пациентов показало, что антитела более эффективны, если их назначают на ранних стадиях болезни пациентам с большой вирусной нагрузкой и не выработали собственные антитела.

Как происходит исследование

Исследования третьей фазы, в котором РЕГЕН-COV применяется для профилактики COVID-19, проводится совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США. Сейчас оно еще продолжается. Компания-производитель представила данные, полученные на 408 добровольцах с высоким риском заражения COVID-19. Участники исследования проживали в одной квартире с инфицированными людьми. Окончательные результаты исследования ожидаются к концу первого квартала этого года.

Эффективность REGEN-COV

Примерно половина участников исследования получила коктейль из антител (1,2 грамма), а остальные – плацебо. В группе плацебо, которая включала 223 человека, симптомы COVID-19 с положительными тестами на вирус были у восьми человек. Бессимптомная инфекция, подтвержденная ПЦР, развилась у 23 из них. Ни у одного из добровольцев, получивших лекарство, инфекция с симптомами не развилась. Положительные тесты на коронавирус при отсутствии симптомов были у 10 из них – то есть, риск был примерно в два раза ниже.

У инфицированных добровольцев из группы плацебо максимальный уровень вирусной нагрузки был в среднем больше чем в 100 раз выше, чем у тех, кто получил антитела. Инфицированные люди, которые прошли профилактическое лечение настоящим препаратом, выделяли вирус не дольше недели, а около 40% участников из группы плацебо в течение 3-4 недель.

Побочные явления чаще встречались в группе плацебо – 18% против 12%. Ученые объясняют это негативным воздействием вируса на людей, не получивших коктейль из антител.