Австрийские и китайские специалисты разработали первую реальную (не восстановленную) модель коронавируса SARS-CoV-2. Они создали ее, отсканировав замороженные частицы вируса.

Трехмерную модель возбудителя коронавируса разработала компания Nanographics. Ее основали ученые из Венского технического университета и специалисты из Китая.

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Как ученые получили реальное изображение коронавируса

3D-модель SARS-CoV-2 создавалась с помощью метода криоэлектронной томографии: замороженный образец вируса просканировали под разными углами с помощью электронного микроскопа.

После этого полученные данные превратили в трехмерные изображения.

Удалив шум из исходного файла, ученые визуализировать изображение, добавив к нему оптические свойства и цвета.

В результате получилось изображение сферической оболочечной структуры SARS-CoV-2, из которой получаются его "шипы". Это S-белки (спайковые белки). Они цепляются за клетки, после чего начинается инфицирование.

Это самое близкое изображение, показывающее, как на самом деле выглядит коронавирус. С помощью современных технологий показать более реалистично невозможно ... все изображения, появляющиеся в СМИ – модели. Мы хотели предоставить общественности реальное изображение вируса в 3D,

– рассказал технический директор Nanographics Питер Міндек.

Специалисты подчеркнули, что частицы вируса меньше длины волны видимого света. Именно поэтому он на самом деле нет цвета. Розовый и синий оттенки являются не истинными – ученые добавили его для того, чтобы лучше показать форму и различные части SARS-CoV-2. Это полезно для разработчиков вакцин и лекарств. Ведь поняв форму молекул легче понять, как они работают.

Здесь можно сравнить оригинальное отсканированное изображение вируса и визуализацию ученых, которая раскрывает детали вириона:

Покрутить чуточку менее реальным коронавирусом, но рассмотреть его в более приятном качестве можно по ссылке.